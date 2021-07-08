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«ثانية واحدة» يغادر الماراثون السينمائي الصيفي .. و دينا الشربيني :«عملت اللي عليا»

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«ثانية واحدة» يغادر الماراثون السينمائي الصيفي .. و دينا الشربيني :«عملت اللي عليا» «ثانية واحدة» يغادر الماراثون السينمائي الصيفي .. و دينا الشربيني :«عملت اللي عليا»

بسبب تراجع الإيرادات، قرر ملاك دور العرض ومسؤولي توزيع الأفلام رفع فيلم «ثانية واحدة» من السينمات، وهو ما يمثل صدمة كبيرة لصناعه خاصة الفنانة دينا الشربيني، التي أكدت أن فكرة الإيرادات لا تعنيها وليست مسؤولة عنها وأنها أدت دورها بأفضل صورة و«عملت اللي عليها».

وكان فيلم «ثانية واحدة» قد حقق الأسبوع الماضي إيرادات ٦٤٣٥ جنيه فقط في الأسبوع الثامن وإجمالي 3 مليون و695 ألف جنيه.

ويعرض لدينا حالياً فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف.

المصرى اليوم

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