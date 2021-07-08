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«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحقق مليون و426 ألف جنيه في أول ليالي عرضه

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«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحقق مليون و426 ألف جنيه في أول ليالي عرضه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحقق مليون و426 ألف جنيه في أول ليالي عرضه

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نجح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في تحقيق إيرادات مليون و426 ألف جنيه في أول ليلة عرض له الاربعاء، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وكان كريم عبدالعزيز قد احتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بأحد السينمات الضخمة بمنطقة المعادي أمس الأول وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ضعف الإقبال على دور العرض السينمائية نتيجة إنتشار .

المصرى اليوم

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