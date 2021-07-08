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كارتيرون يطلب إجراء قياسات جديدة للاعبي

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كارتيرون يطلب إجراء قياسات جديدة للاعبي الزمالك كارتيرون يطلب إجراء قياسات جديدة للاعبي

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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، من الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، اجراء قياسات جديدة للاعبي الفريق عقب الاجازة التي منحها للفريق خلال فترة توقف الدوري، للتعرف على احتياجات كل لاعب من التأهيل خلال الفترة المقبلة، لضمان الوصول بهم إلى أعلى فورمة.

وسيبدأ الدكتور محمد أسامة، وجهازه المعاون، في البدء في إجراء القياسات البدنية للاعبين اعتباراً من يوم 17 من شهر يوليو الجاري، لعرضها علي المدير الفني، من أجل وضع استراتيجية التعامل مع كل لاعب خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، اقتراب خلو قائمة مصابين الزمالك، لافتاً الي أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، بات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، وان مسألة عودته للمشاركة في المباريات باتت متروكه لاجتياز اللاعب للاختبارات الفنية.

المصرى اليوم

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