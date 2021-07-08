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لائحة جديدة في لتحفيز اللاعبين على الفوز بالكأس

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لائحة جديدة في الزمالك لتحفيز اللاعبين على الفوز بالكأس لائحة جديدة في لتحفيز اللاعبين على الفوز بالكأس

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يعكف الجهاز الفني للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، علي دراسة لائحة جديدة لبطولة كأس ، من اجل عرضها علي اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، لاعتمادها بهدف تحفيز اللاعبين علي الفوز بالبطولة.

وينتظر أن ينتهي الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، من دراسة اللائحة الأسبوع المقبل، لعرضها على اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، من اجل اعتمادها وتفعيلها في اسرع وقت ممكن.

وصعد الزمالك، للدور قبل النهائي لبطولة كاس مصر، بعد تخطيه عقبة مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما مؤخراً علي السويس الجديد.

وصرفت اللجنة المكلفة بإدارة النادي، جزء كبير من مستحقات اللاعبين قبل فترة توقف الدوري، سواء الخاصة بمكافآت الفوز في مباريات الدوري، او بمستحقاتهم عن دفعات عقودهم.

المصرى اليوم

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