أخبار عاجلة

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح -
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر -
تعرف على أسعار الذهب في لبنان -
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق -
نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها -
رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات -
أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية -
النيابة العامة تحقق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
فيديو .. الظهراوي : وفيات مستشفى الجاردنز واحدة قبل انقطاع الكهرباء والأخرى بعده -
الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

طبيب يكشف موعد عودة عبد الله جمعة للمشاركة في المباريات

Print
طبيب الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله جمعة للمشاركة في المباريات طبيب يكشف موعد عودة عبد الله جمعة للمشاركة في المباريات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي ، أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، بات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، وأن مسألة عودته للمشاركة في المباريات باتت متروكه لاجتياز اللاعب للاختبارات الفنية التي سيخصع لها.

وغاب عبد الله جمعة عن الزمالك طوال الفترة المنقضية بسبب تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خضع علي اثره لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للزمالك.

ويعول باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، علي عودة عبد الله جمعه للمشاركة في المباريات الكثير خصوصاً وانه من اللاعبين أصحاب الخبرات فضلاً قدراته الفنية والبدنية العالية، التي تؤهله ليكون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق خلال مبارياته المقبلة سواء في بطولة الدوري، او في بطولة كأس ، والذي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بهما في الموسم الحالي.

وينتظر أن ينتظم عبد الله جمعة، في التدريبات الجماعية، يوم 16 من يوليو الجاري، عقب عودة الزمالك، من الإجازة التي منحها المدير الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري، ليبدأ مع بقية زملائه فترة الاعداد والتجهيز لمواجهة غزل المحلة المقررة يوم 3 اغسطس المقبل والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني