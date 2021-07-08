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أعلن الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، بات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، وأن مسألة عودته للمشاركة في المباريات باتت متروكه لاجتياز اللاعب للاختبارات الفنية التي سيخصع لها.

وغاب عبد الله جمعة عن الزمالك طوال الفترة المنقضية بسبب تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خضع علي اثره لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للزمالك.

ويعول باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، علي عودة عبد الله جمعه للمشاركة في المباريات الكثير خصوصاً وانه من اللاعبين أصحاب الخبرات فضلاً قدراته الفنية والبدنية العالية، التي تؤهله ليكون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق خلال مبارياته المقبلة سواء في بطولة الدوري، او في بطولة كأس مصر، والذي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بهما في الموسم الحالي.

وينتظر أن ينتظم عبد الله جمعة، في التدريبات الجماعية، يوم 16 من يوليو الجاري، عقب عودة الزمالك، من الإجازة التي منحها المدير الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري، ليبدأ مع بقية زملائه فترة الاعداد والتجهيز لمواجهة غزل المحلة المقررة يوم 3 اغسطس المقبل والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرون للدوري.