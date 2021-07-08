"دلتا" يضرب بقوة ووضع "كارثي" بدولة عربية.. "غوتيريش": ينتشر أسرع من اللقاح

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الإحصائيات: عدد الإصابات يقترب من 186 مليون حول العالم وأكثر من 4 ملايين وفاة

حصد فيروس كورونا أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق حول العالم، فيما يكافح الجميع الفيروس وسلالاته وأحدثها "دلتا".

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 185 مليوناً و853 ألفاً و841 حالة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و17 ألفاً و816 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 170 مليوناً و100 ألفاً و608 حالات. بحسب رويترز.

9823 إصابة جديدة في تونس

سجلت وزارة الصحة التونسية 9823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة، مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وذكرت السلطات الصحية أن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات تكاد تكون ممتلئة عن آخرها، ووصفت الوضع بأنه كارثي، وحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بطيئة للغاية.

وبعدما نجحت في احتواء الجائحة في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حالياً صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلاً عاماً في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني؛ بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفاً، بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.

817 وفاة جديدة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 817 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.

أكبر حصيلة يومية في كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات على الإطلاق، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون تشديد قيود التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة إنها تدرس تشديد القيود على التنقل مع تسارع الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى، لاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات.

وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية 164028 والوفيات 2034 منذ بدء الجائحة.

17 إصابة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن اثنتين من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 10، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 91966 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

طفرة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 54022 إصابة جديدة و1648 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البرازيل إلى ما يقرب من 19 مليون حالة ومجمل الوفيات إلى 528540 حالة.

تحذير أممي

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن فيروس كورونا ينتشر عبر البلدان بشكل أسرع من اللقاحات، مشيراً إلى أن جائحة "كوفيد-19" لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

وفيما أفادت جامعة هوبكنز ومنظمة الصحة العالمية بأن عدد ضحايا الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم قد تجاوز بالفعل الـ4 ملايين، قال غوتيريش في بيانه إن "انتشار الفيروس يفوق توزيع اللقاحات. من الواضح أن هذا الوباء لايزال بعيدا عن نهايته، أكثر من نصف ضحاياه ماتوا هذا العام".

وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار فسيكون الملايين في خطر، مضيفاً أن الفيروس كلما زاد انتشاره، ظهرت سلالات أكثر، "سلالات أكثر عدوى، وأكثر فتكاً، وأكثر مقاومة للقاحات".

ودعا "غوتيريش" مجدداً إلى خطة تطعيم عالمية "لمضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل وضمان توزيعها العادل".

وكما ذكر "غوتيريش" سابقاً، فإن خطة التطعيم العالمية ستوحد كل من لديه القوة والخبرة العلمية والتصنيع والقدرات المالية اللازمة.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أن مجموعة العشرين في وضع جيد لإنشاء مجموعة عمل للطوارئ لإعداد خطة التطعيم العالمية وتنسيق تنفيذها وتمويلها، مشيراً إلى أن مجموعة العمل ستكون قادرة على إشراك شركات الأدوية واللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة وفي مجال الخدمات اللوجستية.