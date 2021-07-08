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الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
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الأحد 25 يوليو 2021 04:47 مساءً
"عبدالله الثاني": حرب غزة الأخيرة كشفت أن إسرائيل "واجهة هشة للغاية"
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الأحد 25 يوليو 2021 04:47 مساءً
متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان
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الأحد 25 يوليو 2021 04:47 مساءً
بسبب خلافات أسرية.. عامل يقتل شقيقته وزوجها في سوهاج
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الأحد 25 يوليو 2021 04:41 مساءً
محافظ الغربية يتفقد مركز زفتى.. ومسار العائلة المقدسة بسمنود
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الأحد 25 يوليو 2021 04:41 مساءً
عمال البتروكيماويات بفلسطين لـ«سعفان»: ثورة 23 يوليو تجاوزت حدود الإقليم إلى كل العالم
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الأحد 25 يوليو 2021 04:41 مساءً
«الداخلية» توجه ضربة استباقية لتجار المخدرات
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الأحد 25 يوليو 2021 04:41 مساءً
ضبط 2 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2436 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية بالقليوبية
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الأحد 25 يوليو 2021 04:41 مساءً
تباين الآراء بين طلاب الثانوية العامة عن امتحان التاريخ في السويس
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الأحد 25 يوليو 2021 04:41 مساءً
«جنايات شبرا»: بطلان القبض على السائقين للاشتباه في تعاطي المخدرات
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الأحد 25 يوليو 2021 04:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مراسم تسليم أسلحة جديدة للحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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