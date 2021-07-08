Acronis تعيّن باتريك بولفيرميولر لمنصب الرئيس التنفيذي

★ ★ ★ ★ ★

عيّنت Acronis، الشركة الرائدة العالمية في مجال الحماية الإلكترونية، اليوم الخبير المخضرم في مجال البرمجيات والاستضافة السحابية باتريك بولفيرميولر لمنصب المدير التنفيذي للشركة، ويسري هذا القرار بدءًا من 1 يوليو 2021. وبذلك يصبح باتريك بولفيرميولر خليفة لسيرجي بيلوسوف، وهو من قام بتأسيس الشركة في عام 2003 وشغل منصب المدير التنفيذي للشركة منذ عام 2013.

وينضم بولفيرميولر إلى فريق عمل شركة Acronisقادمًا من شركة GoDaddy، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس قسم أعمال الشركاء. ومن خلال هذا المنصب، قاد فريق عمليات التوسيع الاستراتيجي لخدمات الاستضافة والإنتاجية والأمان الخاصة بالشركة من خلال الموزعين والوكالات الشريكة. وبالجمع ما بين تلك الخبرات مع الخبرة التي يتمتع بها في تطوير المنتجات، فإن بولفيرميولر يعد متخصصًا في تطوير استراتيجيات موجهة للأسواق قائمة على السحابة وناجحة، وبالتحديد من خلال موفري الخدمات وقنوات إعادة البيع والتحالفات الاستراتيجية. وقد شغل في السابق مناصب قيادية تنفيذية مثل المدير التنفيذي لشركة Host Europe GmbH والمدير التنفيذي لمجموعة Host Europe Group (HEG)، حيث سبق له أن شغل منصب مدير العمليات للمجموعة.

لقد صرّح بولفيرميولر قائلاً، "يغمرني شعور بالحماس جرّاء الانضمام إلى فريق عمل شركة Acronis، والمشاركة مع شبكة الشركاء الضخمة لدينا، ومواصلة تحقيق الرؤية التي وضعها سيرجي لتوفير خدمات الحماية الإلكترونية التي تساهم في إضفاء تغييرات على مجال العمل". وتستعد شركة Acronis لإحداث تغيير قوي في الأسواق المتخصصة في حماية البيانات والأمن الإلكتروني بينما تعمل على إعادة تعريف الوسيلة التي يستفيد من خلالها موفرو الخدمات من خدمات المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM) وأتمتة الخدمات الاحترافية (PSA). إنني أتطلع إلى المساهمة بمقدار المعرفة والخبرات التي أتمتع بها في النشاط التجاري لموفري الخدمات لضمان الاستفادة الكاملة من تلك الفرصة".

بولفيرميولر يتولى العمل في وقت بالغ الأهمية. لقد حصلت شركة Acronis للتو على مبلغ مالي يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي في دورة استثمارية تشمل شركة CVC Capital Partners VII وشركات أخرى، وهو ما يحدد قيمة الشركة بما يزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي. وإضافة إلى تسريع خطوات التطوير التكنولوجي وتطوير المنتجات، تخطط الشركة للاستفادة من ذلك الاستثمار لتحسين مبادراتها الموجهة للأسواق بصورة أفضل – وهو مجال يتمتع فيه بولفيرميولر بخبرة هائلة – من خلال توسيع شبكة الشركاء الخارجيين للشركة، والتي تشمل موفري الخدمات المجانية (MSP)، وموفري الخدمات الأمنية المدارة (MSSP)، وشركاء الاستضافة، وموزعي المنتجات السحابية، ومجمعي المنتجات السحابية، وموفري الخدمات الشبكية، وآخرين.

أشار رئيس مجلس الإدارة لشركة Acronis رينيه بونفاني قائلاً، "نظرًا لأن شركة Acronis قد أضافت ما يزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي في تقدير القيمة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، فهي تسير في اتجاه تنمية هائلة، وذلك بفضل استراتيجية الحماية الإلكترونية التي قام سيرجي بتفعيلها. وبالنظر إلى الخبرة الواضحة التي يتمتع بها باتريك في مساعدة الشركات الراغبة في النمو السريع إلى التكيف وتحقيق النجاح المثبت في بيئة متمركزة حول القنوات، فنحن واثقون من أنه سيساهم في تسريع النجاح الذي تحققه شركة Acronis وتحضير الشركة للمرحلة المقبلة".

بينما سيواصل مؤسس الشركة وأكبر المساهمين فيها، سيرجي بيلوسوف المشاركة في أنشطة الشركة باعتباره عضوًا في مجلس الإدارة ومدير مكتب الأبحاث بشركة Acronis، حيث يدير استراتيجية التكنولوجيا والأبحاث. فسوف يضع كامل تركيزه على التقنيات المتقدمة للشركة، بما في ذلك الأبحاث المستقلة وإدارة البيانات والشبكات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية ومنتجات المؤسسات. كما سوف يضع كامل تركيزه على تطوير برنامج العلاقات الجامعية الخاص بشركة Acronis، بما في ذلك من خلال معهد شافهاوزن التقني (SIT) في سويسرا، والذي شارك في تأسيسه في عام 2019.

لقد صرّح عند الإعلان عن الخبر قائلاً، أشعر بالفخر الشديد بالنجاح الذي تحققه شركة Acronis حتى يومنا هذا وأعتقد أنَّ الوقت الحالي هو المثالي لتسليم الراية إلى باتريك. لقد قمنا بإجراء بحث مكثف للعثور على قائد مذهل، وقد كان سجل النجاحات الباهر والنهج القائم على قيادة الشركاء والخبرة التنفيذية التي يتمتع بها باتريك بمثابة نقاط قوة في منتهى الوضوح. فهو يتمتع بالخبرة لمواصلة توجيه مهام Acronis قدمًا، وتحسين عملياتنا التنفيذية، وإنشاء إيرادات متدفقة بمليارات الدولارات – حيث يساهم ذلك في نقل المؤسسة ومجموعة المنتجات والشراكات الخاصة بنا إلى المستوى التالي".