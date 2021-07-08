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حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميس

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قال: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة

حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميس

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة جدًّا على معظم المناطق نهارًا تميل للاعتدال فجرًا.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة، تمتد للباحة، وعسير، وجازان، وشرقها، ووادي الدواسر، وعمان، واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية وجنوب الشرقية والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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