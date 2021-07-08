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تحرير محضرين أمن دولة طوارئ في حملة على المجازر وثلاجات اللحوم بأسوان

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تحرير محضرين أمن دولة طوارئ في حملة على المجازر وثلاجات اللحوم بأسوان تحرير محضرين أمن دولة طوارئ في حملة على المجازر وثلاجات اللحوم بأسوان

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قام اطباء المجازر بمديرية الطب البيطري بأسوان بحملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق مدينه اسوان بسوق الحدادين شرق البندر.

وضمت الحملة الدكتور صلاح احمد اسماعيل رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بادارة اسوان البيطرية .

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم دواجن بلدى وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتحرير 2 محضر جنح امن دولة طوارئ قسم اول اسوان.

وجاري اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة.

المصرى اليوم

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