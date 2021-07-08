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قائد شرطة دبي يروي تفاصيل انفجار ميناء جبل علي.. ومسؤول حكومي: «سنفتح تحقيقًا»

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قائد شرطة دبي يروي تفاصيل انفجار ميناء جبل علي.. ومسؤول حكومي: «سنفتح تحقيقًا» قائد شرطة دبي يروي تفاصيل انفجار ميناء جبل علي.. ومسؤول حكومي: «سنفتح تحقيقًا»

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روى الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تفاصيل الانفجار الذي شهده ميناء جبل على، مساء الأربعاء، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم حدوث إصابات ناجمة عن الحادث.

وقال القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تليفزيونية، إن «الباخرة على رصيف 14 (التي تعرضت للحادث) كانت حمولتها 130 حاوية، بعض الحاويات تحمل موادًا قابلة للاشتعال، (لكنها) خالية من أي مواد مشعة أو أي متفجرات».

وأشار المري إلى أن خبراء أمنيون أكدوا أن المواد التي تحمل السفينة كانت قابلة للاشتعال.

في حين نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اللواء راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، قوله إنه تمت «السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل على وجارية عملية التبريد».

وقال مسؤول في حكومة دبي، لشبكة لـCNN، إن السلطات ستجري تحقيقا لمعرفة السبب وراء حادث انفجار إحدى الحاويات كانت على متن سفينة من جزر القمر وصلت إلى ميناء جبل على.

وأضاف المسؤول: «سيُجرى تحقيق لمعرفة السبب وراء (حادث الحاوية)». وأفاد المسؤول أنه تم إخلاء طاقم السفينة التي شهدت الحادث، لافتا أن إحدى الحاويات كانت تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كان انفجار وقع في حاوية على متن سفينة راسية في ميناء جبل على في دبي، مساء الأربعاء، وأحدث دويًا قويًا، مصحوبًا بتصاعد ألسنة اللهب.

المصرى اليوم

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