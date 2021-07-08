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«أشعلا النيران به».. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص في مشاجرة بكفر الشيخ

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«أشعلا النيران به».. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص في مشاجرة بكفر الشيخ «أشعلا النيران به».. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص في مشاجرة بكفر الشيخ

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع بشأن مقطع يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام شخصين بالتعدى على والده والتسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ بين طرف أول: أحد الأشخاص- مقيم بذات القرية «مصاب بحروق متفرقة بالجسم»)، طرف ثان: (أحد الأشخاص، وشقيقه «لهما معلومات جنائية» – مقيمان بذات القرية)، وذلك إثر خلافات مالية بين الطرف الثانى ونجل الطرف الأول قام على إثرها الطرف الثانى بالتوجه إلى منزل نجل الطرف الأول وتبين عدم تواجد نجل الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها الطرف الثانى بإلقاء مادة سريعة الإشتعال «بنزين» على الطرف الأول وإشعال النيران به مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي أدلى بإدعاءات كاذبة في الفيديو المشار إليه رغم علمه بحقيقة الواقعة.

المصرى اليوم

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