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أجرى الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اتصالا بالإعلامي الإماراتي عبدالله الكعبي.

ووجه لبيب الشكر للإعلامي على دعمه لنادي الزمالك بمبلغ مالي كبير في صندوق دعم النادي الذي يحمل رقم ١٩١١ الذي افتتحه النادي لمحبيه في كل مكان الأسبوع قبل الماضي.

وأكد لبيب مجددا في تصريحات رسمية للموقع الرسمي أن الزمالك مثل مصر من يشجعه لابد أن يعود إليه في كل مرة يحتاج إليه، لذا وجه الدعوة للكعبي بزيارة النادي في أي وقت يناسبه.

وأشاد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بالعلاقات المصرية الإماراتية وبما يقدمه عبدالله الكعبي في برنامجه بقناة عجمان أو مقاله بجريدة الإمارات اليوم.