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بـ«القاضية ممكن» و«اضرب با بدري».. أحمد الطيب: «الشوالي أضحك جمهور الأهلي وأبكاه كثيرا»

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بـ«القاضية ممكن» و«اضرب با بدري».. أحمد الطيب: «الشوالي أضحك جمهور الأهلي وأبكاه كثيرا» بـ«القاضية ممكن» و«اضرب با بدري».. أحمد الطيب: «الشوالي أضحك جمهور الأهلي وأبكاه كثيرا»

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أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن مباراة القرن بين والاهلي في نهائي أفريقيا كانت رائعة بين قطبين كبيرين داخل القارة السمراء.

وقال الطيب في تصريحات تليفزيونية إن محمد محدي قفشة، لاعب الأهلي، استغل كرة القاضية ممكن جيدا وحسم المباراة لصالح فريقه.

وعن عبارة «القاضية ممكن«، قال الطيب: «كانت موفقة للزميل عصام الشوالي، وجماهير الاهلي ما صدقت مسكت فيها ممكن عشان تنسي عبارة اضرب يا بدري«.

وأضاف قائلًا: «القاضية ممكن تساوي تماما اضرب يا بدري، لكن إحداهما أضحكت جمهور الأهلي والأخرى أبكته كثيرا».

وشدد على أن جمهور الزمالك والأهلي والاسماعيلي والمصري والاتحاد كلها جماهير عظيمة، وجمهور الزمالك لديه وفاء كبير لناديه.

المصرى اليوم

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