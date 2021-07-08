قافله طبية لإجراء عمليات جراحية للعيون في سيدي سالم

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تنطلق قافلة طبية ضمن مبادرة نور حياه التابعة لصندوق تحيا مصر بقرية دمرو بمركز سيدي سالم ‏ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،‏ واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتستقبل القافة الحالات التي تحتاج تدخل جراحي في العين من عمليات مياه بيضاء، وعيون، وزرقاء، وليزر وذلك يومي ١٢و١٣من شهر أغسطس المقبل.

تقام العمليات بمستشفى القوات المسلحة بالمجان، والمطلوب من اصحاب الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي سرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية بقرية دمرو لتسجيل أسمائهم، والتسجيل بصورة البطاقة، ورقم المحمول.