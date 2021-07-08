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المدرب و"بيتروس" أول الواصلين لمقر معسكر النصر في بلغاريا

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المدرب و"بيتروس" أول الواصلين لمقر معسكر النصر في بلغاريا المدرب و"بيتروس" أول الواصلين لمقر معسكر النصر في بلغاريا

المدرب و

أعلن نادي النصر عن وصول البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول وأفراد طاقمه الفني، إلى بلغاريا التي تحتضن معسكر إعداد الموسم الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي النصر، على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وصول البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب خط الوسط، أيضًا لمقر المعسكر.


وكان الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق النصر، قد انضم للتدريبات خلال الأيام الماضية بعد وصوله لمدينة الرياض.

ومن المقرر أن يلتحق البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني أبو بكر فينسنت، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ببعثة فريق النصر في بلغاريا بشكلٍ مباشر.

وتقرر أن يلعب النصر ست مباريات إعدادية قبل انطلاقة الموسم، أربع منها في معسكر الفريق ببلغاريا، ومباراتان بعد العودة للرياض، في الوقت الذي يستمر المعسكر حتى الثاني من أغسطس المقبل، يعود بعدها الفريق إلى الرياض لاستكمال التحضيرات الفنية الأخيرة قبل انطلاقة الدوري، وسيلعب النصر مباراتين وديتين يومي 7، 8 أغسطس على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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