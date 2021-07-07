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ضبط المتهمين بقتل صاحب معرض سيارات في الدقهلية

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ضبط المتهمين بقتل صاحب معرض سيارات في الدقهلية ضبط المتهمين بقتل صاحب معرض سيارات في الدقهلية

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تمكن ضباط مباحث الدقهلية، الأربعاء، من ضبط المتهمين بقتل صاحب معرض سيارات بمدينة المنصورة بمسقط رأسه بقرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا، حيث قتله اثنين من جيرانه بسبب الخلاف على قطعة أرض.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقئ إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد ورود بلاغ من المستشفى الدولي بوصول جثة لشاب به عدة طعنات بالسكين.

انتقل ضباط مباحث مركز طلخا برئاسة المقدم على خضر مفتش المباحث، إلى المستشفى، وتبين مصرع محمد عبدالمنعم حامد الفلاح، 40 سنة، صاحب معرض سيارات، وأكد شهود عيان أن اثنين من جيرانه قاموا بالتشاجر معه وطعنه عدة طعنات، بسبب وجود خلاف بينه وبين والدهما، على قطعة أرض مساحتها ٥ قراريط.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمان شقيقان وهما محمد السمان وأخوه حمدي وأنهما يقيمان بإيطاليا وجاءا مؤخرا من السفر ونشبت مع المجنى عليه المشاجرة وقتلاه ثم هربا.

شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته ويضم ضباط البحث الجنائى والمعلومات وتم نشر أوصاف المتهمان على المطارات والموانئ ومنعهما من السفر.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن السلاح المستخدم، وتحر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للعامة للتحقيق

المصرى اليوم

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