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أكد وائل جمعة نجم النادى الأهلى السابق، أن حلاقة شعره كانت جزءا أساسيا من شخصية داخل الملعب وكانت تمنحه التركيز، ولن نسمح بإهدار حق الأهلى في أي مكان.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: «الحلاقة يوم المباراة كانت شيء أساسى وتكسبنى الشخصية القوية والتركيز في الملعب وكان فيه لاعيبه بتخاف من شكلى وأنا أقرع، وده كان بينعكس على أدائى في الملعب، وكان فيه لاعيبه كانت بتقوم بدور الحلاق في المعسكر».

وعن ركلة جزاء الأهلى أمام الترجى، قال جمعة: «الاتحاد الدولى دائما بيغير في القوانين، فموقف مباراة الأهلى والترجى جاء بسبب قناعة البعض أن ليس هناك عقوبة ثلاثية ودا قصر في المعرفة عند البعض، فلما حدثت كنت متمسك برأيى لأن ده الحق ولو كان على الأهلى كنت قلت وكرة محرز ولويز نفس اللعبة، وجبت حق الأهلى في القناة، ولن نسمح بإهدار حق الأهلى في أي مكان، ولا نقلل من أي شخص».