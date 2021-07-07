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الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين شخص لقوا حتفهم من الإصابة بفيروس كورونا

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الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين شخص لقوا حتفهم من الإصابة بفيروس كورونا الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين شخص لقوا حتفهم من الإصابة بفيروس كورونا

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن أكثر من أربعة ملايين شخص لقوا حتفهم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تنفد اللقاحات مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس.

وقال جبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف: «العالم يشهد مرحلة خطيرة من انتشار الوباء. لقد تجاوزنا للتو العلامة المأساوية المتمثلة في 4 ملايين حالة وفاة مسجلة جراء الإصابة بـ»كوفيد-19«، وهو على الأرجح تقدير أقل من العدد الإجمالي للضحايا».

ووفقا له، في الوقت نفسه، لا يزال الملايين من العاملين الطبيين غير محصنين، بما في ذلك بسبب قومية اللقاح في عدد من الدول.

وأضاف، أن «القومية للقاحات، مع قيام عدد قليل من البلدان بسحب نصيبه الأكبر من اللقاحات، هي استراتيجية صحية عامة غير فعالة وغير فعالة أخلاقياً ضد فيروس يتحور بسرعة ويصبح فعالاً بشكل متزايد في انتقاله من شخص إلى آخر. والإنتاج والتوزيع غير عادل للقاحات، ما يهدد أيضًا الانتعاش الاقتصادي العالمي».

ودعا أدهانوم غيبريسوس الدول إلى تطعيم ما لا يقل عن 10 %من سكانها ضد المستجد بحلول سبتمبر، و40 بالمئة بحلول نهاية العام، ما سيسمح بتلقيح 70 %من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022.

وأصبح في العالم، نوع من فيروس كورونا أكثر انتشارًا، «دلتا»، يتميز بطفرات عديدة في بروتين سبايك وانتشاره في بلدان مختلفة. وتم العثور على سلالة «دلتا» مؤخرًا في العديد من البلدان، وبدأ في الانتشار في عدد من مناطق أيضا.

المصرى اليوم

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