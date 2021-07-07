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في محبة رفعت سلام.. منتدى الاستقلال يستضيف ضرغام وشعراء عرب

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في محبة رفعت سلام.. منتدى الاستقلال يستضيف ضرغام وشعراء عرب في محبة رفعت سلام.. منتدى الاستقلال يستضيف ضرغام وشعراء عرب

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استضاف منتدى الاستقلال الثقافي الدكتور عادل ضرغام، وعدد من الشعراء المصريين والعرب ومجموعة مجانين قصيدة النثر؛ احتفاء بالشاعر المصري رفعت سلام الذي وافته المنية في ديسمبر 2020، مساء الثلاثاء بمقر المنتدى في مركز الاستقلال للبحوث، ٢ ش طلعت حرب – ميدان التحرير (عمارة عمر أفندي) الدور الثامن.

ووفق الدكتور جمال زهران مدير مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات، فإن رفعت سلام شاعر كبير، ومترجم سد ثغرة كبيرة بترجمته الأعمال الكاملة لكبار شعراء الحداثة العالميين.

بدأ اللقاء بكلمتين افتتاحيتين للدكتور جمال زهران، والشاعر محمد نصر، ثم دراسة نقدية يقدمها الدكتور عادل ضرغام، ثم أمسية شعرية.

يأتي المنتدى لدعم الثقافة العربية، وزيادة الربط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، والموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

المصرى اليوم

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