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بعد إخماده .. كردون أمني بموقع حريق فرعية نقابة المعلمين في المنيا

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بعد إخماده .. كردون أمني بموقع حريق فرعية نقابة المعلمين في المنيا بعد إخماده .. كردون أمني بموقع حريق فرعية نقابة المعلمين في المنيا

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أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا حريقا هائلا اندلع في واجهة مبنى نقابة المعلمين بمدينة المنيا، الذي يقع بجوار محطة وقود ومبني جمعية الهلال الأحمر.

وتلقت الاجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق بشدات خشبية بواجهة مبني نقابة المعلمين من الخارج دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار بداخل المبني المكون من 8طوابق ويشهد حالياً إجراء أعمال تشطيبات خارجية.

وانتقل أعضاء مجلس أعضاء نقابة المعلمين للوقوف على تداعيات الحريق وأكد أحد الأعضاء أن الحريق اندلع في أثناء قيام عامل حدادة بعمل لحامات خارجية بواجهة المبني فاشتعلت النيران بشدة خشبية ومشمع بلاستيك وتم اخمادها قبل امتدادها لداخل المبني.

وجرى فرض كردون أمني بموقع الحريق وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لإتخاذ الإجراءات اللازمة وحصر ومعاينة التلفيات.

المصرى اليوم

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