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انتظام رباعي في معسكر الأولمبي

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انتظام رباعي الزمالك في معسكر المنتخب الأولمبي انتظام رباعي في معسكر الأولمبي

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انتظم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي محمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام في معسكر الأوليمبي استعدادًا لأوليمبياد طوكيو.

وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل. كان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب قد أعلن عن ضم رباعي الزمالك لقائمة الفراعنة المشاركة في الأوليمبياد.

جدير بالذكر أن قرعة الأوليمبياد أسفرت عن تواجد منتخب في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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