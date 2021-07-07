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انتظم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام في معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا لأوليمبياد طوكيو.

وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل. كان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب قد أعلن عن ضم رباعي الزمالك لقائمة الفراعنة المشاركة في الأوليمبياد.

جدير بالذكر أن قرعة الأوليمبياد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.