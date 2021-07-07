محمد شريف يقود هجوم الأهلي فى التشكيل المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، غداً الخميس، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به المقاولون العرب، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.