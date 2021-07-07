الاسماعيلي يعلن عن موعد انتهاء التصفيات الاخيرة لاختبارات الناشئين

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أعلن قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، برئاسة خالد القماش، موعد انتهاء المرحلة الأخيرة للاختبارات التي يجريها النادي لاختيار العناصر التي سيتم إضافتها إلى مختلف الفرق المختلفة بالنادي.

وأعلن قطاع الناشئين أن المرحلة قبل الأخيرة للتصفيات ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يتم الإعلان في نهاية الأسبوع عن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، لخضوعهم للتصفية الأخيرة.

وحدد قطاع الناشئين بالنادي، الأسبوع المقبل، موعداً للإعلان النهائي عن الأسماء التي ستنضم رسميًّا لصفوف الفرق المختلفة بالنادي، بعد اجتياز كافة الاختبارات التي خضعوا لها تحت إشراف مدربي الفرق المختلفة بالنادي، والتي استمرت طوال الأسابيع الثلاثة المنقضية.