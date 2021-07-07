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موسيمانى يحسم موقف ريان من الاهلي بعد العرض التركي

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موسيمانى يحسم موقف ريان من الاهلي بعد العرض التركي موسيمانى يحسم موقف ريان من الاهلي بعد العرض التركي

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حسمت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي موقفها من عودة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق المعار، للقلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري،وتنتهي إعارة أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كيلو باترا بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

وتلقى أحمد ياسر ريان أكثر من عرض أوروبي للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعلى راسها عرضا من الدروي التركي ، بعد تألقه بشكل ملحوظ خلال هذا الموسم مع سيراميكا والمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

وقال مصدر بالأهلي أن إدارة الكرة فوضت الامر برمته الى بيتسو موسميانى المدير الفنى للاهلي لافتا الى ان الجنوب افريقي هو صاحب القرار ولكن اوصت لجنه التخطيط بعودة اللاعب فى الموسم المقبل ولكن يبقي القرار النهائي و الحاسم فى يد بيتسو موسميانى

ويستعد الأهلب لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الخميس في إطار منافسان بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب ذئاب الجبل بالقاهرة.

المصرى اليوم

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