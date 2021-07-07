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يوجه الشكر لرابطة محبيه بالرياض لدعم النادي

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الزمالك يوجه الشكر لرابطة محبيه بالرياض لدعم النادي يوجه الشكر لرابطة محبيه بالرياض لدعم النادي

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وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بالرياض- المملكة العربية - بعد الدعم الذي قدمته الرابطة للنادي.

كانت الرابطة قد أعلنت عن تحويل مبلغ 3200 دولار -أي ما يوازي 50 ألف جنيه مصري- لحساب نادي الزمالك، وهو دعم من ٦٥ فردا فقط من أعضائها. وقالت الرابطة إنه ليس دعما، بل هو تلبية لنداء نادي الزمالك.

وأصدرت الرابطة بيانًا جاء فيه «من أجل نادينا- نادي الزمالك العظيم.. حان وقت رد الجميل! رد الجميل للنادي الذي ننتمي له بكل فخر وعزة، مهما مر النادي من صعاب، ومهما كانت العقبات التي حاولت عرقلة مسيرة النادي، فكان للنادي درع وسيف هو جمهور الزمالك الذي نفتخر بأننا جزء منه».

كانت الرابطة قد قامت بجزء قليل من واجبها، وتحركت للقيام بفكرة بسيطة وهي طبع صور «واستيكرات» لاصقة تحمل صورة النجم الأسطوري «محمود عبدالرازق شيكابالا» وبيعها لمحبي النادي، كما قامت الرابطة ببيع قميص نادي الزمالك الخاص بأحد نجومه الذي لعب به مباراة الزمالك والهلال في كأس السوبر السعودي الذي حققه الفريق على حساب نادي الهلال الشقيق وبيع تيشرت موقع من القائد الأسطوري شيكابالا.

المصرى اليوم

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