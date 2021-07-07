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أكد محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد، وهو الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية :«جميع لاعبي الزمالك، لديهم هدف واحد وهو الفوز ببطولتي الدوري والكأس هذا الموسم»، مضيفا :«في الفترة الماضية، كنا نحقق الفوز على الرغم من عدم الاستقرار الذي كان يعيشه النادي».

وأضاف :«أغلقنا على أنفسنا في تلك الفترة وحتى نهاية الموسم الجاري، سنحارب من أجل الفوز ببطولتي الدوري والكأس».

وعن الأزمات بين حراس الزمالك، قال :«لا توجد أي أزمات بين جنش وأبوجبل وعواد، نسمع عن الخلافات في الإعلام فقط»، مضيفًا :«حراس الزمالك على قلب رجل واحد وطبيعي أن يبحث كل حارس عن المشاركة، وأي حارس يشارك بشكل أساسي يتمسك بالفرصة».