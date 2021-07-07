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الأهلي يواصل التحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بحصتين تدريبيتين

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الأهلي يواصل التحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بحصتين تدريبيتين الأهلي يواصل التحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بحصتين تدريبيتين

الأهلي يواصل التحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بحصتين تدريبيتين

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم الأربعاء، بحصتين تدريبيتين على ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأدت عناصر الأهلي تدريبات تقوية العضلات بصالة الحديد في الحصة الأولى، فيما كانت الحصة الثانية مخصصة للتدريبات اللياقية والتكتيكية.

وأجرى اللاعبون خلال الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، ثم قسم المدرب عناصر الفريق لمجموعتين، وأجرى مناورة تكتيكية بينهما على منتصف الملعـب، وأوقفها عدة مرات لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكراً خارجياً في مدينة طبرقة التونسية الأحد المقبل، وذلك لخوض المعسكر التحضيري الذي يشهد 4 مباريات ودية، من ضمنها تجربة أمام النجم الساحلي، على أن تحدد بقية المواجهات لاحقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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