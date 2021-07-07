«تموين الإسكندرية» تشنّ حملات مفاجئة على أسواق الكمبيوتر بسموحة (صور)

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شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية تموين الاسكندرية،برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث تموين شرق وجهاز حماية المستهلك، الأربعاء، حملات على أسواق الكمبيوتر بمنطقة سموحة، اليوم الاربعاء، أسفرت عن ضبط مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال «الطيب» إن الحملات هدفها تشديد الرقابة على أسواق السلع الغير غذائية والتي تمس احتياجات المواطنين وحماية المواطنين من الغش التجاري، حيث تم تحرير محضر حيازة وعرض سلع للبيع مجهولة المصدر، وتم تحريز ٤٠ ماوس كمبيوتر، و٥٠ كابل صورة HD، كما تم تحرير محضر حيازة وعرض للبيع حبارات طابعات كمبيوتر مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة.

وأوضح أن الحملة ضبطت ٥١ حبارة متنوعة، وحررت محضر حيازة وعرض للبيع حبارات طابعات كمبيوتر مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة، وتم تحريز ٣٦ حبارة متنوعة،كما تم تحرير محضر حيازة وعرض للبيع حبارات طابعات كمبيوتر مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة وتم تحريز ٢٠٨ عبوة أخبار مختلفة الأنواع والألوان، و١٨ سخان خاص بالحبارات، و٢٤ شريط سحب خاص بأجهزة الكمبيوتر، و٥٠ حبارة طابعة أنواع مختلفة.

حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر .. "تموين الإسكندرية" تفاجئ أسواق الكمبيوتر فى سموحه (صور)

حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر .. "تموين الإسكندرية" تفاجئ أسواق الكمبيوتر فى سموحه (صور)