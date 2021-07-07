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بالتفاصيل.. يحصل على توقيع صفقة سوبر

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بالتفاصيل..الزمالك يحصل على توقيع صفقة سوبر بالتفاصيل.. يحصل على توقيع صفقة سوبر

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وقع مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على عقود انضمامه لنادي ، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك، عقد جلسة مع مهند لاشين، خلال الساعات الماضية، وحصل على توقيع اللاعب لمدة 3 سنوات.

وسيحصل اللاعب على 4 ملايين جنيه في الموسم الأول له مع الزمالك و5 ملايين في الموسم الثاني و6 ملايين في الموسم الثالث.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع إدارة طلائع الجيش، لحسم صفقة مهند لاشين.

المصرى اليوم

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