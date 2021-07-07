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إزالة تعديات على حرم الطريق في البياضية جنوب الأقصر

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إزالة تعديات على حرم الطريق في البياضية جنوب الأقصر إزالة تعديات على حرم الطريق في البياضية جنوب الأقصر

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قام مجلس مدينة البياضية، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بتنفيذ حملة إزالة تعديات على حرم الطرق العام عبارة عن مبنى دورين وكافتيريا على جانب الطريق.

وقال رئيس مدينة البياضية، انه صدر قرار ازالة من المنطقة الثامنة للمبنى والكافتريا لتعدى المواطنين على حرم الطريق، أملاك الهيئة للطرق، حيث تشكلت لجنة الإزالة برئاسة محسن ربيع نائب رئيس المدينة ومسؤول الطرق والكبارى، في تواجد أمني برئاسة اللواء نادر وصفي مساعد مدير أمن الأقصر، والرائد مصطفى القيسى نائب مأمور المركز، والنقيب احمد حسين معاون المباحث، والقوة الأمنية المرافقة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادي .

وتمت الإزالة على كامل المسطح وتسليم هيئة الطرق للطريق لتنفيذ التوسعة المطلوبة على الطريق .

المصرى اليوم

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