إزالة تعديات على حرم الطريق في البياضية جنوب الأقصر

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قام مجلس مدينة البياضية، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بتنفيذ حملة إزالة تعديات على حرم الطرق العام عبارة عن مبنى دورين وكافتيريا على جانب الطريق.
وقال رئيس مدينة البياضية، انه صدر قرار ازالة من المنطقة الثامنة للمبنى والكافتريا لتعدى المواطنين على حرم الطريق، أملاك الهيئة للطرق، حيث تشكلت لجنة الإزالة برئاسة محسن ربيع نائب رئيس المدينة ومسؤول الطرق والكبارى، في تواجد أمني برئاسة اللواء نادر وصفي مساعد مدير أمن الأقصر، والرائد مصطفى القيسى نائب مأمور المركز، والنقيب احمد حسين معاون المباحث، والقوة الأمنية المرافقة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادي .
وتمت الإزالة على كامل المسطح وتسليم هيئة الطرق للطريق لتنفيذ التوسعة المطلوبة على الطريق .