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الشارقة يوافق على العرض.. البرازيلي إيغور كورونادو اتحادي

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الشارقة يوافق على العرض.. البرازيلي إيغور كورونادو اتحادي الشارقة يوافق على العرض.. البرازيلي إيغور كورونادو اتحادي

الشارقة يوافق على العرض.. البرازيلي إيغور كورونادو اتحادي

أعلن نادي الشارقة رسميًّا الموافقة على العرض المُقدم من نادي الاتحاد السعودي بشأن شراء عقد اللاعب البرازيلي "إيغور كورونادو".

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "بناءً على رغبة اللاعب في خوض تحدٍّ جديد.. وباتفاق جميع الأطراف على كافة التفاصيل".

وأضاف "رسميًّا": شركة الشارقة لكرة القدم توافق على العرض المُقدم من نادي الاتحاد السعودي بشأن شراء عقد اللاعب البرازيلي "إيغور كورونادو"، وتتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

وخاض كورونادو 25 مباراة مع الشارقة في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويرتبط صانع الألعاب المميز بعقدٍ سارٍ مع الشارقة حتى صيف 2023، وعلى مدار مواسمه الماضية حظي بمسيرة رائعة في دوري الخليج العربي؛ إذ قاد فريقه للفوز بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه في عصر الاحتراف، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أجنبي في البطولة موسم 2018-2019.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عرض الاتحاد تجاوز الـ40 مليون ريال لحسم التعاقد مع اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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