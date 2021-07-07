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انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية ـ المكسيكية

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جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها

انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية ـ المكسيكية

عقدت اليوم، الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية ، والولايات المكسيكية المتحدة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وترأس الجانب السعودي في هذه الجولة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، فيما ترأسها من الجانب المكسيكي نائبة وزير الخارجية كارمن توسكانو.

وجرى خلال جولة المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جولة المشاورات من الجانب السعودي، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المكسيكية المتحدة هيثم بن حسن المالكي.

كما حضرها من الجانب المكسيكي سفيرها لدى المملكة أنيبال توليدو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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