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حسن الحلوجي: معظم رسائل التسول التي توزع في المتر مفبركة

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حسن الحلوجي: معظم رسائل التسول التي توزع في المتر مفبركة حسن الحلوجي: معظم رسائل التسول التي توزع في المتر مفبركة

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قال الكاتب حسن الحلوجي، مؤلف كتاب «رسائل التسول الصامت»، انه وجد الكثير من التشابهات في قصص التسول في الأوراق التي توزع على المواطنين المستقلين المترو، والاختلاف كان في الأسماء فقط.

وتابع «الحلوجي»، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه قام بالذهاب إلى المسؤولين في المترو لمعرفة حقيقة الاشخاص الذين يوزعون رسائل التسول، فقيل له أن معظم هذه الرسائل مفبركة، ولكن البعض لديه قصص حقيقية.

وأضاف أن مرحلة التسول بالورق المطبوع كان يبقها مرحلة التسول بالورق المكتوب بخط اليد، وقام بتوثيق بعض هذه الرسائل في كتابه «رسائل التسول الصامت»

المصرى اليوم

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