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«كل شيء وارد غدًا».. وزير الري الأسبق: إثيوبيا تلاعبت بمصر والسودان والاتحاد الأفريقي

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«كل شيء وارد غدًا».. وزير الري الأسبق: إثيوبيا تلاعبت بمصر والسودان والاتحاد الأفريقي «كل شيء وارد غدًا».. وزير الري الأسبق: إثيوبيا تلاعبت بمصر والسودان والاتحاد الأفريقي

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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن والسودان دخلتا قمة الصراع السياسي مع إثيوبيا.

وأوضح نصر علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا تسعى دائما لخلق المشاكل من خلال تعليقها على تدخل الجامعة العربية واستنكارها، وأيضا بدعوتها اليوم تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه مصر والسودان.

وأشار إلى أن مجلس الأمن لو اتخذ موقف سلبي غدا يصبح الجميع من اتخذ الموقف سلبي، مضيفا أن أديس أبابا تلاعبت بالقاهرة والخرطوم والاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية من خلال رفض التفاوض وإعلانها بدء الملء الثاني للسد.

ولفت إلى أن يصعب توقع قرار مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي لا سيما مع اختلاف المصالح بين الدول، مؤكدا أنه كل شيء يمكن حدوثه غدا الخميس.

المصرى اليوم

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