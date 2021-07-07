حفل توقيع جماعي لمؤلفات 16 كاتبا وشاعرا بأتيليه العرب السبت المقبل

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يستضيف منتدي الشاعر الكبير بأتيليه العرب للثقافة والفنون «جاليري ضي» حفل توقيع جماعي لكتاب دار خطوط وظلال الأردنية التي تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتبنى الناقد التشكيلي هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، فكرة إقامة الحفل في الأتيليه على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة المصرية.

ومن المنتظر أن يشارك في الحفل المقام في السابعة من مساء يوم السبت 10 يوليو بمقر أتيليه العرب بشارع الأحرار بالمهندسين، عدد كبير من الكتاب المصريين من بينهم الشاعر الكبير أحمد الشهاوي الذي صدر له عن دار خطوط وظلال مختارات شعرية تحت عنوان «أنا خطأ النحاة».

كما يشارك في الحفل الشاعر محمد الكفراوي الذي صدر له ديوان بعنوان «مكان مشبوه»، والشاعر والروائي أسامة حداد الذي صدرت له رواية «حقل البيتزا» والشاعر مؤمن سمير الذي صدرت له مختارات شعرية تحت عنوان «أصوات تحت الأظافر».

ويشارك أيضا الشاعر أشرف أبواليزيد الذي صدر له كتاب في أدب الرحلات تحت عنوان «أيام دمشقية»، ويشارك أيضا الروائي عبدالنبي فرج الذي صدرت له رواية «زواحف سامة»، وكذلك يشارك الناقد السينمائي أمير العمري بمجموعة كتب في النقد الفني.

فيما يشارك الباحث الأثري الدكتور حسين عبدالبصير بكتابه «ملكات الفراعنة» ويشارك الكاتب الروائي حسين عبدالرحيم بروايته الجديدة «شقي وسعيد».

ويحضر الدكتور طلعت شاهين في حفل التوقيع بكتابه المترجم «الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية».

وينضم الشاعر والفنان التشكيلي محمد العامري بعدد من إصداراته لدى دار خطوط وظلال، وهو صاحب الرؤية الفنية لأغلفة الدار.

وتقدم الدار مؤلفات الكاتبة تيسير النجار والكاتب الروائي هاني عبدالمريد والدكتور ياسر ثابت والكاتب مروان عثمان.

يشرف على منتدي عفيفي مطر الكاتب الصحفى والشاعر محمد حربي.