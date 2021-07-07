بث مباشر إنجلترا والدنمارك ..التشكيل الرسمي

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أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة الدنمارك في إطار الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر.

خط الوسط الدفاعي: ديكلان رايس- كالفين فيليبس- ماسون ماون.

خط الهجوم: رحيم سترلينج- هاري كين- بوكايو ساكا.

وعلى الجانب الآخر سيبدأ كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك مباراة إنجلترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: باتريسك فيسترجارد- سيمون كيير- أندرياس كريستنسين.

خط الوسط: جواكيم مايلي- توماس ديلاني- بيير إيميل هويبيرج- ينس لارسن.

خط الهجوم: ميكيل دامسجارد- كاسبر دولبرج- مارتن برايثوايت.

وسيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك منتخب إيطاليا الذي تمكن من بلوغ المباراة عقب الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 5-4.