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محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمركز طنطا (صور)

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، حيث تفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، أعمال تطوير محور شارع الإسكندرية ،ميدان السيد البدوي، الكورنيش بمرحلتيه الثالثة والرابعة، المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والمنطقة اللوجستية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، والذي يتم تطويره بقيمة ٧٦ مليون جنيه لإنتاج ٧٠ مليون بيضة سنوياً من خلال إنشاء ٢ عنبر للتربية و٦ عنابر لإنتاج البيض على مساحة ١٤ قيراط، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى ٩١ ٪ ،في حين بلغت نسبة الأعمال الميكانيكية ٧٦ ٪.

كما تم تفقد المحافظ ورئيس الهيئة الأعمال الجارية بمحور الإسكندرية، حيث يعتبر أحد أهم المحاور المرورية التي تربط المدخل الشمالي لطنطا بوسط المدينة ومدخلها الجنوبي، وسيتم الانتهاء من رصفه وتطويره خلال الشهر الجاري.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا، والذي يتم تطويره في المرحلة الثالثة والرابعة بإجمالي تكلفة ١٠٤ مليون جنيه، ليمتد الكورنيش بطول مدينة طنطا بدايةً من كوبري فاروق بالجلاء حتى كوبري جيهان بمنطقة الاستاد.

وشملت الجولة تفقد مشروع المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والمقام على مساحة ٣٠ قيراط بتكلفة ٤٠ مليون جنيه لذبح ٢٠ رأس من الماشية و٥٠ رأس من الأغنام في الساعة بأحدث الطرق والأساليب التي تساهم في تحقيق الاستفادة المثلى من عملية الذبح، حيث سيتم إخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

واخْتُتِمَت الجولة بتفقد المنطقة اللوجستية بسبرباي والمقامة على مساحة ٨٣ فدان باستثمارات تتعدى ٦ مليار جنيه، كما توفر ٥٠ ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

المصرى اليوم

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