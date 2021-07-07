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الصحة العالمية تحث الدول على «عدم إضاعة المكاسب» برفع قيود كورونا قبل الآوان

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الصحة العالمية تحث الدول على «عدم إضاعة المكاسب» برفع قيود كورونا قبل الآوان الصحة العالمية تحث الدول على «عدم إضاعة المكاسب» برفع قيود كورونا قبل الآوان

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حث مدير برامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، الأربعاء، دول العالم على التزام أقصى درجات الحذر عند رفع قيود كوفيد-19 حتى «لا تضيع المكاسب التي حققتموها».

وجاءت تصريحات رايان، بينما تستعد إنجلترا، التي تستضيف بطولات أوروبية في كرة القدم، لإنهاء العديد من قيود كوفيد-19 يوم 19 يوليو، وتحد دول أوروبية من قيود السفر وتخفف ولايات هندية إجراءات العزل العام على الرغم من تسارع الإصابات بسلالة دلتا في جميع أنحاء العالم.

وقال رايان إنه في الوقت الذي يجب فيه على كل دولة أن تقرر رفع القيود بنفسها وتحول دون أن تئن المستشفيات تحت وطأة موجة أخرى من الجائحة، يتعين أيضا على الأفراد داخل الدولة، بمن فيهم غير الحاصلين على لقاح، تحمل المسؤولية لحماية أنفسهم والآخرين.

وأضاف للصحفيين أثناء اجتماع من جنيف «فكرة أن الجميع محميون... وكل شيء يعود إلى طبيعته، أظن الآن أن هذه فرضية خطيرة للغاية في أي مكان بالعالم، وما زالت فرضية خطيرة في البيئة الأوروبية».

وتابع «سنطالب الحكومات في هذا الوقت بألا تضيع المكاسب التي حققتمها».

المصرى اليوم

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