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الغواصون في البحر الأحمر وشرم الشيخ يطالبون بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم

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الغواصون في البحر الأحمر وشرم الشيخ يطالبون بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم الغواصون في البحر الأحمر وشرم الشيخ يطالبون بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم

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يواحه الآلاف من مدربي ومرشدي الغوص بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء معاناة شديدة لعدم وجود نقابة تقدم لهم الرعاية الاجتماعية والصحية والفنية وتصدر تصاريح العمل لهم، حيث يقوم نشاط الغوص على هؤلاء الغواصين.

ايمن طاهر، خبير الغوص، اكد عدم وجود جهة رسمية محددة تقوم برعاية الغواصين فنياً ومادياً وصحياً، وغرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء يتمتع بعضويتها اصحاب شركات ومراكز الغوص فقط وليس الأفراد الغواصين.

وطالب طاهر باصدار قانون للغوص لوضع المعايير والمتطلبات الفنية والإدارية لمختلف انواع الغوص سواء الغوص الترويحي والغوص العلمي، الغوص التقني، الغوص التجاري، الغوص الحر، غوص ذوي الاحتياجات الخاصة وغوص الانهار وغوص الصرف الصحي.

واوضح بدوي عبدالله، مدرب غوص بالغردقة، ان وجود قانون لإنشاء نقابة مهنية للغوص يحقق حلم الاف الغواصين والعاملين بالانشطة البحرية يمنحهم كامل حقوقهم ورعايتهم.

واكد العاملون بالغوص انهم تعرضوا لظلم كبير خلال السنوات الماضية من مسؤولي غرفة سياحة الغوص من خلال قرارات الاغلاق والجزاءات والوقف عن العمل للمرشدين ومدربي الغوص وان مسؤولي الغرف كانوا يقومون بتولي الصلاحية الفنية والتفتيش،وهم في نفس للوقت اصحاب مراكز غوص ما يؤدي إلى تعارض المصالح.

المصرى اليوم

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