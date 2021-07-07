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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدة أن الأعداد في انخفاض مستمر مع قلة عدد الوفيات.

وأضافت «نهى» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأربعاء: «نأمل أن تستمر معدلات الإصابات في الانخفاض وهذا يحدث مع إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع وجود المناعة المكتسبة سواء بالعدوى أو تلقي التطعيم».

وأشارت إلى أن إنتاج لقاح كورونا في مصر يمثل خطوة رائدة في المنطقة والقارة الإفريقية، مستطردة «خطوة رائدة وغير مسبوقة في الفترة الأخيرة أن تكون مصر من أوائل الدول التي تحقق الاكتفاء الذاتي من التطعيمات ليس فقط من لقاحات كورونا ولكن هناك 8 أنواع من اللقاحات».

وتابعت «البدء في التصنيع هي خطوة رائدة ومشجعة وقامت وزارة الصحة بالتحضير لها من أول الجائحة»، موضحة أنه تم إنتاج مليون جرعة وبدأت الخضوع لاختبارات الثبات من هيئة الدواء وجودة التصنيع والمطابقات الرئيسية لمدة أسبوعين قبل أن يتم توزيعها على مراكز التطعيم.

ولفتت إلى أنه يتم إنتاج 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة، متابعة «لن نكتفي بتصنيع نوع واحد من لقاحات كورونا ونسعى لتنويع الإنتاج ونستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من اللقاحات سنويًا».

وفيما يتعلق بالتحورات الموجودة في مصر قالت مستشارة وزيرة الصحة «تم أخذ عينات دورية لمعرفة التحورات الموجودة في مصر، وحتى الآن ليس هناك أية أنواع من التحورات التي من الممكن أن تعمل مشاكل في شدة أو شراسة الفيروس أو عدم فعالية اللقاحات».