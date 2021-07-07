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طه مبارك رئيسًا لحي جنوب الجيزة.. ومحمود فؤاد لـ«العياط»

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طه مبارك رئيسًا لحي جنوب الجيزة.. ومحمود فؤاد لـ«العياط» طه مبارك رئيسًا لحي جنوب الجيزة.. ومحمود فؤاد لـ«العياط»

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف طه عبدالصادق فرج مبارك للقيام بعمل رئيس حى جنوب الجيزة.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمود أحمد فؤاد طه للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدى على الطريق العام وشن حملات رفع الاشغالات على المحال والمقاهى والمنشأت التجارية والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالاضاقه إلى الاهتمام برفع كفاءة النظافة وتنفيذ مخططات تطوير الطرق والمحاور والخطة الاستثمارية بمنتهى الدقة.

المصرى اليوم

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