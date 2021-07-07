افتتاح معرض مشروعات تخرج طلاب العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ياسر جمال حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة معرض مشاريع تخرج طلاب السنة النهائية بكلية العلوم التطبيقية والفنون للعام الاكاديمي2021، بحضور كل من الدكتورة سابين مولر عميدة الكلية والدكتور احمد وهبى والدكتور علاء الانصارى نائبا العميد واعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث تفقد حجازى اركان المعرض الذي ضم ما يقرب من 200 مشروعاً إبداعياً أنجزه 230 طالباً سواء بشكل فردى أو ضمن فريق عمل طلابى في التخصصات الثلاث بالكلية: تصميم المنتجات- التصميم الجرافيكي، الميديا.

أطلع حجازى على مشروع كل طالب واستمع لرؤية صاحبه وناقشه في مضمونه ورسالته والأدوات المستخدمة في إنجازه والتحديات التي صاحبت إنتاجه، كما استمع إلى ملاحظات وتعليقات أساتذتهم في التخصص، وأبدى إعجابه بالأعمال المشارِكة بشكل عام، حيث أشاد بالمجهود المبذول من جانب الطلاب والأساتذة الذين أتموا منظومة التعليم الهجين بمنتهى الاقتدار ،في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التي أجتاحت العالم ونجحوا في إتمام هذا الكم من المشروعات المتنوعة المعروضة التي تعكس الارتباط الوثيق بين منهجيات الدراسة الأكاديمية من جهة والممارسات التطبيقية في ميادين الصناعة والسوق المصرى من جهة أخرى ومن ثم فقد اتسع نطاقه ليعكس بصورة واضحة الارتباط الوثيق بين الكلية والمجتمع.

وتنوعت نماذج المشاريع المعروضة والخامات والمواد المستخدمة في أنجازها بين الخزف- الحلى والمعادن- الزجاج- الجلود- الخشب -الديكور -الصدف – الحديد- افلام- منتجات للإسنخدامات المنزلية- وحدات اضاءة- اعلانات وكتيبات – تصيمات صناعية- مناضد ومقاعد – إعادة إحياء وتطوير لمنتجات تراثية.

استمرت فاعليات اعمال المعرض لمدة أسبوع خصص لإستقبال رجال الأعمال والعاملين بالمؤسسات الصناعية والمجالات ذات الصلة للاطلاع على المشاريع المعروضة والتواصل مع منفذيها والتعاون معهم وإتاحة الفرصة للعديد منهم للتوظف أو التدريب لديهم.

إفتتاح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية العلوم التطبيقية والفنون بالألمانية بالقاهرة للعام الاكاديمي 2021

إفتتاح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية العلوم التطبيقية والفنون بالألمانية بالقاهرة للعام الاكاديمي 2021