تسليم درع قناة السويس لربان السفينة البنمية «إيفر جيفن» قبل مغادرتها (صور)

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تسلم ربان السفينة البنمية «إيفر جيفين» درع قناة السويس وباقة ورود قبل مغادرة المجري الملاحي لقناة السويس.

وسلم الربان هشام إمام، كبير مرشدي الهيئة، درع قناة السويس لربان السفينة البنمية نيابة عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وغادرت السفينة البنمية المجري الملاحي لقناة السويس، لتستأنف رحلتها البحرية التي قطعتها منذ 3 أشهر ماضية إلى روتردام.

تسليم درع قناة السويس لربان السفينة البنمية

تسليم درع قناة السويس لربان السفينة البنمية