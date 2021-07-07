أخبار عاجلة

"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين -
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ -
وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك -
محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية -
وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده -
الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة» -
نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج -
بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية» -
محمد شعبان وحسن مصطفى يقتربان من التأهل لمستر أولمبيا 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بعد مقتل 3 من موظفيها.. «أطباء بلا حدود» تعلّق أنشطتها في إثيوبيا

Print
بعد مقتل 3 من موظفيها.. «أطباء بلا حدود» تعلّق أنشطتها في إثيوبيا بعد مقتل 3 من موظفيها.. «أطباء بلا حدود» تعلّق أنشطتها في إثيوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، تعليق أنشطتها في أجزاء من إقليم تيجراي الإثيوبي بعد عملية «قتل وحشية» طالت ثلاثة من موظفيها الشهر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، إنها علقت أنشطتها في أبي أدي وأديغرات وأكسوم في وسط وشرق تيجراي، موضحة أن «فرق أطباء بلا حدود ستواصل عملها في مناطق أخرى من تيجراي وتقديم المساعدة بحذر للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل».

ودعت المنظمة في البيان إلى فتح «تحقيق فوري» بشأن مقتل موظفيها.

وقالت مديرة العمليات في أطباء بلا حدود، تيريزا سانكريستوفال، إنه «لقد مضى أسبوعين على مقتل ثلاثة من زملائنا في تيجراي بشكل مروّع، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث وما زالت ملابسات الوفاة غير واضحة. لهذا السبب، نطلب من الجهات المعنية فتح تحقيق حول ما حدث بصورة فورية لكشف وقائع الحادثة التي أدت إلى وفاة زملائنا لتوضيح تفاصيل ما حصل وتحديد الأطراف المسؤولة. وفي هذه الظروف الصعبة، اتخذنا قرارًا صعبًا لكن ضروري يقضي بتعليق أنشطتنا في بعض المواقع في تيغراي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة

«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة

«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة

«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

حملات تموينيه مكثفة بكفرالشيخ

حملات تموينيه مكثفة بكفرالشيخ