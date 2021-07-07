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الأردن: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

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الأردن: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الأردن: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأمن المائي لمصر والسودان الشقيقتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً على عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

وبينت الوزارة أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

المصرى اليوم

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