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حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

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حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

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نفى مصدر مقرب من عائلة الفنان الكبير عادل إمام إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ما يتردد على مواقع التواصل حول صحة الزعيم عار عن الصحة.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»: «أستاذ عادل بخير ولم يصاب بفيروس كورونا كما أشيع، وكل شوية حد يخرج بشائعة جديدة على الزعيم، لا هو الحمد لله بخير».

وأضاف: «عيب كل شوية حد يطلع بحاجة جديدة عليه، الزعيم مات الزعيم أصيب بكورونا، كده كتير، عشان كل فترة يسمع خبر وحش عن نفسه وهو بحالة كويس».

وكان أخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019 من موقع تصوير مسلسل «فلانتينو»، لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته، قائلا حينها: «أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ».

وأحدث أعمال الفنان عادل إمام مسلسل «فلانتينو»، إخراج وإنتاج رامي إمام، ولم يظهر بعد ذلك بأي أعمال فنيه، بينما خلال الـ5 أعوام الماضية لم يَغِبْ عن الموسم الرمضاني نهائيًا.

المصرى اليوم

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