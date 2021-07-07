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قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه ردًا على ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفض الوزارة طلب نادي الزمالك بشأن تسجيل العلامة التجارية (شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم)، أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يُصرح أي مسؤول أو مصدر من قبل الوزارة أو جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنويه، ولا يزال طلب نادي الزمالك قيد البحث.