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تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح

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التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح

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قالت وزارة والتجارة الداخلية إنه ردًا على ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفض الوزارة طلب نادي بشأن تسجيل العلامة التجارية (شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم)، أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يُصرح أي مسؤول أو مصدر من قبل الوزارة أو جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنويه، ولا يزال طلب نادي الزمالك قيد البحث.

المصرى اليوم

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