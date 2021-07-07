تعادل زمالة الجمعية الملكية البريطانية.. بروتوكول لمنح الزمالة المهنية لأطباء القليوبية

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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوروناورئيس لجنة الزمالة الطبية المهنية، الأربعاء، توقيع بوتوكول بين محافظة القليوبية وجامعة بنها ومديرية الصحة بالقليوبية، والتي تعادل درجة زمالة الجمعية الملكية البريطانية، للأطباء العاملين بالمستشفيات بالقليوبية، والذي سوف يحقق فارقا علميا ومهنيا كبيرا في تطوير المنظومة الصحية وفي القيمة العلمية والمهنية لخريجي كليات الطب المصرية بالخارج.

وأعرب محافظ القليوبية عن ترحيبه ودعمه الكبير لهذه المنظومة الخاصة بدرجة الزمالة المهنية للأطباء بالقليوبية، مؤكدا على حرصه على دفع المنظومة الصحية بالمحافظة وتطويرها بصفة مستمرة، حرصا منه على صحة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة لهم.

شهد اللقاء الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من الأساتذة والأطباء من ذوي التخصصات الطبية المتميزة والذين يتميزون بمستوى علمي وطبي رفيع ويسهمون في تقديم خدمات طبية وإنسانية قيمة للمواطنين.