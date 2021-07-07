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«»: طرح الخراف الحية بالتقسيط لهذه الفئات

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«التموين»: طرح الخراف الحية بالتقسيط لهذه الفئات «»: طرح الخراف الحية بالتقسيط لهذه الفئات

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أعلنت وزارة والتجارة الداخلية عن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام، في إطار استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح تقرير صادر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتلقاه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أن عملية التقسيط ستتم وفقا لعدد من الضوابط تتضمن إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان بالأسعار للجهات المذكورة، بالإضافة إلى قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، «سعر الكيلو قائم 65 جنيه» .

وأضاف التقرير يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسؤول بالشركة.

وأشار إلى قيام الجهة بالتعهد بإرسال شيك بقيمه القسط المحصل شهريا من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة «المجمعات الاستهلاكية».

وحول نظام الكوبونات التي سيتم طرحها أوضح التقرير سيتم طرحها في أفرع شركات توزيع السلع التابعة للقابضة للصناعات الغذائية (شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية) والشركات التابعة لها بفئاتها المختلفة«20 و50 و100 جنيه»، لافتا إلى أن تلك الكوبونات تمكن المقتدرين من توفير احتياجات المواطنين من السلع، من خلال شرائها وتوزيعها عليهم لصرفها من المجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن الكوبونات أعدت بمواصفات خاصة لا يمكن تزويرها.

من جانبه وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بالكشف الطبي على الخراف الحية قبل طرحها، وكذلك توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم، وشدد على أهمية ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية هذه الفترة.

من جانبه أشار معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إلى أنه يتم يوميا متابعة عمليات الطرح اليومي للحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، وتسيير الحملات من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات على الأسواق.

المصرى اليوم

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